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لبنان

تقريرٌ إسرائيلي جديد عن "حزب الله".. تفاصيله مهمّة جداً وما أعلنه بارز!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-11-2023 | 15:38
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اعتبرَ تقريرٌ نشرتهُ صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة أنّ "حجم الدمار الذي ألحقه حزب الله بموقع برانيت الإسرائيلي قبل أيام عبر وابل من الصواريخ، يوضح بأفضل طريقة مدى قرب إسرائيل والحزب من صراع عسكري مُباشر عالي الكثافة يرتقي إلى حد الحرب الفعلية". 
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ولفت التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إلى أنّ الهجوم الذي شنهُ "حزب الله" ضد الموقع باستخدام صواريخ "بركان" لم يكن اختياراً عشوائياً، مشيراً الى الحزب إستخدم أسلحة متنوعة خلال مواجهاته ضد الجيش الإسرائيلي منذ 8 تشرين الأول الماضي. 

وبحسب التقرير، فإنّ الحزب وسّع من إستخدام صواريخ "بركان" القادرة على حمل ما يصل إلى نصف طُنّ من المتفجرات، كما أرسل المزيد من الطائرات من دون طيار المُحملة بالمتفجرات نحو إسرائيل، في حين أنه أطلق عشرات الصواريخ وقذائف الهاون على البؤر الاستيطانية والمستوطنات على خط النزاع والجليل الغربي.

وتابع التقرير: "صحيح أنه في هذه المرحلة لا يزال حزب الله يطلق النار من مسافة قصيرة، ولكن من أسبوع لآخر هناك المزيد من التصعيد، وحالياً لا يبدو أن هناك عوامل توقف ذلك".

وذكرت الصحيفة أنه "يُنظر إلى الحرب في غزة على أنها فرصة لإستعادة الرّدع ضد حزب الله"، مشيرة إلى أن "الأخير يفعل كل ما بوسعه ليُثبت أنه مستعد لتحمُّل مخاطر الحرب حتى على حساب لبنان، ويبدو أن إسرائيل لا تردعهُ. مع هذا، فإن إسرائيل وعبر الغارات الجوية ضد جنوب لبنان، تعتزم انتزاع القدرات العسكرية لحزب الله التي تعدها للحرب".

وذكر التقرير أن التقديرات تشير إلى أن الهجوم على معمل للألومنيوم في منطقة النبطية - جنوب لبنان، أسفر عن تدمير قدرة كبيرة لـ"حزب الله" تتعلق بالدفاع الجوي، وأردف: "الخلاصة هي أن إسرائيل ليست مهتمة حالياً بحرب في الشمال، ولا يزال حزب الله بعيداً عن استخدام قوته النارية في إطلاق الصواريخ إلى مديات أبعد من خط التماس".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

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ترجمة "لبنان 24"

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