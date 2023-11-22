رسالة إسرائيليّة إلى "حزب الله".. هذا مضمونها

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وحول الهدنة في غزة، أضاف غانتس: "اتخذنا قراراً صعباً بالموافقة على صفقة التبادل وسنبذل كل جهد لإعادة المخطوفين، ونقول لقادة حماس إننا شعب صبور وإننا لا ننظر بمعيار اليوم بل بمعيار الأبد".وقال: "مصرون على استكمال مهمتنا العسكرية في غزة".