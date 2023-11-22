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لبنان

رسالة إسرائيليّة إلى "حزب الله".. هذا مضمونها

Lebanon 24
22-11-2023 | 16:03
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس في مؤتمر صحافي أن على "حزب الله أن يدرك أن ما جرى في غزة يمكن أن يحدث في بيروت"، وقال: "مستعدون لمواجهة حزب الله الذي فقد الكثير من عناصره".
 
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وحول الهدنة في غزة، أضاف غانتس: "اتخذنا قراراً صعباً بالموافقة على صفقة التبادل وسنبذل كل جهد لإعادة المخطوفين، ونقول لقادة حماس إننا شعب صبور وإننا لا ننظر بمعيار اليوم بل بمعيار الأبد".
 
وقال: "مصرون على استكمال مهمتنا العسكرية في غزة".
 
 
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