خبرٌ مفاجئ عن مطار بيروت.. ما حقيقة إختراق "أنظمته"؟ (صورة)

ذكرت صحيفة "النهار" في تقريرٍ لها، اليوم الأربعاء، أنه لا صحّة للمنشور المُتداول عن أنّ قراصنة إسرائيليين إخترقوا أنظمة مطار رفيق الحريري الدولي يوم 19 تشرين الثاني الجاري.

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ولفتت الصحيفة إلى أنّ ما قيل في الإطار المذكور "لا أساس له"، مشيرة إلى أن المدير العام للطيران المدني بالإنابة أمين جابر نفى كل ما نُشر وتم تداوله، وقال: "دققنا في هذه المزاعم، وتأكد لنا أن انظمة مطار رفيق الحريري الدولي لم تسجل اي اختراق لها في 19 تشرين الثاني 2023، بخلاف ما يزعمه هؤلاء القراصنة، وكانت تعمل في شكل طبيعي في ذلك اليوم. كذلك، لم يصب المطار بشلل ولم تلغ الرحلات في المطار، بعكس المزعوم".

ما هي قصة المنشور المتداول؟

خلال الأيام الماضية، تناقل مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما في لبنان، منشوراُ يزعم ان "قراصنة اسرائيليين اسمهم we red evils نجحوا في قرصنة انظمة مطار رفيق الحريري الدولي، في 19 تشرين الثاني 2023، الامر الذي أوقع المطار في شلل وتسبب بإلغاء رحلات فيه".

الصور المدرجة ضمن المنشور تظهر لائحة برحلات ارفقت بعبارة Cancelled اي الغيت، في 19 تشرين الثاني 2023، وطبع عليها weredevilsOG@، بينما ارفقت باعلان جاء فيه: "أصيب المطار الدولي في لبنان بالشلل وتم إلغاء رحلات جوية. عطلنا معظم أنظمته. هاجمت مجموعة هجومية تابعة لحزب الله عشرات المواقع الإلكترونية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة وسربت تفاصيل شخصية وأرسلت رسائل كاذبة باسم النظام السيبراني الوطني. وهذه هدية لتلك المجموعة المهاجمة... وسنواصل مهاجمة الأنظمة في لبنان وتعطيلها بكل ما أوتينا من قوة".



مصدر هذا المنشور، وفقا لماً يبينه البحث، هو حساب WeRedEvilsOG@ في تلغرام، الذي نشر اللائحة والاعلان، في 19 تشرين الثاني 2023. ويعرّف بنفسه انه لـ"قراصنة اسرائيليين". إلا أنه وبعد التدقيق، تبين أن ادعاءات القراصنة لا أساس لها من الصحة.