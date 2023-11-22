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لبنان

استشهاد نجلُ النائب محمد رعد في الجنوب!

Lebanon 24
22-11-2023 | 16:44
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ذكرت المعلومات أنّ نجل النائب محمد رعد، سراج رعد، إستشهد في جنوب لبنان مساء اليوم الأربعاء إثر قصف إسرائيليّ طال منطقة بيت ياحون. 
 
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وذكرت المصادر الأولية أن هناك عدداً آخر من الشهداء سقطوا إلى جانب رعد في الإعتداء الإسرائيلي. 
 
 
 
 
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محمد رعد

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