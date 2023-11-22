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لبنان

إعتداء خطير.. 4 شهداء في قصف إسرائيليّ يطالُ الجنوب مساءً!

Lebanon 24
22-11-2023 | 16:41
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أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، عن إستشهاد ما لا يقل عن 4 أشخاص بضربة إسرائيلية استهدفت بلدة بيت ياحون - جنوب لبنان، مساء اليوم الأربعاء. 

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة من سلاح الجو قامت بمهاجمة البنى التحتية لحزب الله في الأراضي اللبنانية، وأضاف: "أغار الطيران وقوات الجيش الإسرائيلي على خلية حاولت إطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية وفرقة أخرى أطلقت النار على قواتنا".
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