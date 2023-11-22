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لبنان
استهداف إسرائيلي لمجموعة قيادية من "حزب الله" بينهم نجل النائب رعد
Lebanon 24
22-11-2023
|
23:04
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تطور ميداني خطير طرأ ليل أمس وطغى على كل التوقعات والتقديرات المتصلة بسريان هدنة غزة وتمددها الى الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتمثل باحتدام ميداني عنيف للغاية في ساعات المساء وغارات إسرائيلية كثيفة ومن ثم في معلومات سرت عن ضربة قاسية سددتها إسرائيل ل"حزب الله" باستهداف غارة إسرائيلية لمجموعة قيادية قتالية من فرقة "الرضوان" في "حزب الله" في بيت ياحون.
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وتضاربت المعلومات بادئ الأمر حول عدد الشهداء الذين سقطوا في الغارة ليتبين لاحقاً ان عددهم خمسة بينهم سراج رعد نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ومحمد شري ابن شقيقة النائب امين شر ، الى سراج شحيمي قائد فرقة الرضوان وملاك حولا وأبو حسين شقرا .
وكان لافتا تصريح مسؤول إسرائيلي لوكالة "فرانس برس" أنّه لن تكون هناك هدنة في القتال مع حركة حماس الفلسطينية قبل الجمعة، وذلك خلافاً لما أعلنه الطرفان في البداية.
وقال المسؤول إنه "لن يكون هناك توقف" في القتال الخميس، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، في حين أعلنت السلطات الإسرائيلية رسمياً أنّ عملية إطلاق سراح رهائن محتجزين لدى حماس لن تبدأ قبل الجمعة.
وكان حزب الله اعلن امس أنه نفّذ 12 عملية ضدّ أهداف إسرائيلية في الجانب الفلسطيني المحتل من الحدود اللبنانية، دعماً وإسناداً للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
ووفق «الإعلام الحربي»، تضمّنت قائمة الأهداف اليوم: تموضعات جنود وآليات العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخَي بركان، تموضع مشاة في محيط ثكنة زرعيت بصاروخَي بركان، مواقع بياض بليدا وراميا والمالكية والبغدادي والعاصي والمنارة والمرج وتل الطيحة، ثكنة يفتاح (قرية قدس اللبنانية المحتلة)، ثكنة ميتات مقابل بلدة رميش، قوة متموضعة في حرش حانيتا وقوة أخرى متموضعة في موقع الراهب.
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