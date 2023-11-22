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لبنان

بالفيديو.. هكذا استهدف "الحزب" مواقع إسرائيلية بالأمس

Lebanon 24
22-11-2023 | 23:09
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نشر حزب الله مجموعة من لقطات الفيديو التي قال إنها لعمليات استهداف طالت مواقع إسرائيلية يوم الأربعاء.

وأعلن حزب الله الأربعاء تنفيذ 12 عملية استهداف ضد مواقع عسكرية إسرائيلية وتجمعات للجنود الإسرائيليين مقابل الحدود اللبنانية.

كما أعلن عن استخدام صواريخ "بركان" الثقيلة في عدد من هذه العمليات.
 
وفي المقابل، نفذت إسرائيل غارات وقصفا مدفعيا على عدد من البلدات الجنوبية الحدودية، ومنها غارة استهدفت عناصر من حزب الله مساء الأربعاء.

ونعى "حزب الله "، فجر الخميس، نجل رئيس كتلته النيابية وأربعة آخرين، قتلوا جراء المواجهات مع إسرائيل جنوبي لبنان.

وكانت مصادر أمنية قد أكدت مقتل نجل النائب محمد رعد بغارة إسرائيلية.
 
وأفادت المصادر، بمقتل 5 من "حزب الله" في غارة إسرائيلية على بيت ياحون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. (سكاي نيوز عربية) 
 
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