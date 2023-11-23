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لبنان

فجر اليوم.. اندلاع حريق في مصبغة في طرابلس

Lebanon 24
23-11-2023 | 00:15
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أفادت مندوبة "لبنان24" أن حريقاً اندلع، فجر اليوم، في مصبغة تعود لـ"ب.ب" بالقرب من قهوة موسى في منطقة باب الرمل في طرابلس، وعُرف أن سبب الحريق هو احتكاك كهربائي. 
 
وعمل عناصر الدفاع المدني على اخماد الحريق واقتصرت الأضرار على الماديات.
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