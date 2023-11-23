فجر اليوم.. اندلاع حريق في مصبغة في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان24" أن حريقاً اندلع، فجر اليوم، في مصبغة تعود لـ"ب.ب" بالقرب من قهوة موسى في منطقة باب الرمل في طرابلس، وعُرف أن سبب الحريق هو احتكاك كهربائي.

وعمل عناصر الدفاع المدني على اخماد الحريق واقتصرت الأضرار على الماديات.