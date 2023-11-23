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لبنان

في أول تعليق له على ارتقاء نجله عباس شهيداً في الجنوب.. هذا ما قاله النائب محمد رعد (فيديو)

Lebanon 24
23-11-2023 | 00:33
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استشهد نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الشهيد عباس رعد بالأمس الأربعاء، في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.
 
وفي أول تعليق للنائب رعد على ارتقاء نجله شهيداً على طريق القدس، قال: "قصد فوصل، واذا كنت أعتب فلأنه سبقني، كان أشطر وأسرع مني".
 
وأضاف: "الله يتقبل أعماله ويتقبل شهداته ويبيّض وجّو كما بيّض وجوه كل عوائل الشهداء والمجاهدين في المسيرة الجهادية التي تقاتل في سبيل الله من أجل رفع الظلم ومقاومة التوحش الصهيوني".
 
وتابع: "نحن ثابتون على هذا الخط، ومستمرون في هذا السبيل". وعن الشهداء الذين سقطوا إلى جانب نجله، قال رعد: مبارك للشهداء، ومبارك لسيد الشهداء السيد حسن نصرالله".
 
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وإلى جانب الشهيد رعد، ارتقى أمس الأربعاء 4 شهداء للمقاومة الإسلامية في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، للمزيد من التفاصيل إضغط هنا.

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