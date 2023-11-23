Advertisement

لبنان

تصعيد اسرائيلي في الجنوب قبل هدنة غزة وموقف تحذيري لافت لوزير خارجية ايران

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-11-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1133479-638363235321133070.jpg
Doc-P-1133479-638363235321133070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في سباق واضح بين استمرار التصعيد الميداني في غزة وقرار وقف اطلاق النار الذي ارجئ بدء تنفيذه بسبب عقبات طرأت، رفعت اسرائيل وتيرة عدوانها على جنوب لبنان.
الا ان المعطيات الاخيرة التي كشفتها الاتصالات الديبلوماسية والسياسية كشفت "ان الهدنة في غزة ستنسحب على الوضع الميداني في جنوب لبنان، لكون حزب الله أعلن مراراً أن مشاركته في المعركة متصلة بمعركة غزة، وكان الجنوب جبهة مساندة وضغط".
Advertisement
وبحسب حصيلة الاتصالات فان "التهدئة المرتقبة في غزة ستقابلها تهدئة في لبنان".
وكان البارز في الاتصالات، جولة وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان على رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، وما تخللها من مواقف واشارات، ابرزها تأكيده "ان الهدنة في غزة لمدة أربعة أيام  أمر جيد ولكن الاهم من ذلك هو العمل للتوصل الى وقف دائم لاطلاق النار"، مشددا "على أنه ان لم يحصل وقف  مستدام لاطلاق النار فستسوء الامور، والمنطقة لن تعود الى ما كانت عليه قبل الحرب".
في المقابل جدد رئيس الحكومة التأكيد "أن على المجتمع الدولي أن يردع إسرائيلَ عن عدوانِها وانتهاكها الصارخ للمواثيق والقرارات الدولية وحقوق الإنسان، وعن استمرارها في ارتكاب المجازر والإباداتِ الجماعيةِ، وأن يبادرَ الى  وضعِ حلٍّ سياسي يؤدي إلى إعطاءِ الفلسطينيين حقوقَهم كاملةً غيرَ منقوصةٍ، في دولتِهم المستقلة وعاصمتُها القدسُ الشريف".
محليا، استبعدت اوساط حكومية معنية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل، مشيرة الى أن رئيس الحكومة يواصل اتصالاته واجتماعاته الديبلوماسية والسياسية، كما ينسق مع الوزراء في ما يتعلق بملفات وزاراتهم، وبالتالي عندما تكون هناك ملفات عاجلة تتطلب عرضها على مجلس الوزراء، فسيدعو فورا الى عقد جلسة.
ومن المقرر أن تشهد السرايا اليوم سلسلة اجتماعات لرئيس الحكومة تتناول الملفين المالي والاقتصادي، على ان يفتتح عصرا معرض الكتاب العربي.





المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2023-11-23
05:31 | 2023-11-23
05:18 | 2023-11-23
05:00 | 2023-11-23
04:38 | 2023-11-23
04:36 | 2023-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24