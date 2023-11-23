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لبنان

إسرائيل تغيّر القواعد جنوبا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-11-2023 | 01:15
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ذكرت مصادر مطلعة أن الغارة الجوية التي استهدفت بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان وأدت الى استشهاد خمسة عناصر من حزب الله من بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، محاولة لكسر قواعد الاشتباك.
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وبحسب المصادر فإن الغارة جاءت بعيدا عن نقاط الاشتباك اليومية، اي انها استهداف مباشر لمركز من مراكز الحزب وليس عملية اشتباك ميداني كما يحصل منذ الثامن من تشرين الاول.
وترى المصادر "أن هذا الاستهداف سيؤدي الى قيام الحزب برد حتمي وتوسيع دائرة المعركة، ما سيشكل خطرا حقيقيا على الهدنة التي كان يجب ان تشمل جنوب لبنان وليس فقط غزة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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