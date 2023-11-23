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لبنان

حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بالصواريخ.. والعدو يرد بقصف مدفعي عنيف (فيديو)

Lebanon 24
23-11-2023 | 01:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن المقاومة أطلقت عدداً من الصواريخ الموجهة باتجاه مواقع للعدو الإسرائيلي في القطاع الغربي. وبدورها، استهدفت المدفعية الاسرائيلية اطراف بلدة الظهيرة، وأطراف شيحين وحانين ومنطقة اللبونة. 
 
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وكان الطيران الحربي الاسرائيلي قد نفّذ غارة جوية صباح اليوم على منطقة العليق الواقعة على أطراف بلدتي البستان ويارين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وساد صباح اليوم الخميس حال من الترقب والحذر الشديدين على القطاع الشرقي في الجنوب بعد يوم طويل وعنيف من التراشق الصاروخي والمدفعي المتبادل بين حزب الله والقوات الاسرائيلية التي جددت قصفها لسهل المجيدية وتلال حلتا وشانوح واطراف كفرشوبا وكفرحمام مزارع شبعا العرقوب وحاصبيا وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتخلل هذا الهدوء طوال الليل وحتى الساعة خرقا متواصلا لطائرات الاستطلاع من نوع "ام كا" فوق أجواء مزارع شبعا العرقوب وحاصبيا وصولا حتى تلال عرمتى والاحمدية.
 
  

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