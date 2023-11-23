"خوفا من المكر": تنسيق مستمر ولا شيء مضمون

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تشكل اللقاءات التي تعقد في بيروت بين "حزب الله" وامينه العام السيد حسن نصرالله من جهة وبين قيادة حركة حماس ووزير الخارجية الايراني حسين عبد اللهيان، من جهة اخرى مؤشرا على حساسية المرحلة.وبحسب المصادر فإن التنسيق الحاصل اليوم مرتبط بشكل كبير بمرحلة ما بعد الهدنة الحالية وكيف ستتطور المعارك في حال جددت اسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة.وترى المصادر ان هناك محاولة لاظهار التنسيق الدائم لتأكيد فكرة وحدة الساعات وايصال رسائل بهذا الشأن، خصوصا ان مخاوف جدية من "مكر" اسرائيلي قد يحصل على اكثر من جبهة.