الموسوي: نرفع رؤوسنا بأولادنا عندما يسقطون شهداء

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كتب النائب ابراهيم الموسوي على منصة "إكس": هنيئا للأخ العزيز رئيس كتلة الوفاء الحاج محمد رعد أن الله اختاره لينضم الى الجمع المبارك لعوائل الشهداء واتخذ نجله عباس شهيدا على طريق القدس. اننا في حزب الله لا نوفر أولادنا للمستقبل، نفخر بأولادنا عندما يذهبون الى الخطوط الأمامية ونرفع رؤوسنا بأولادنا عندما يسقطون شهداء".