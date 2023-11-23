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لبنان

وزراء ونواب وشخصيات هنأوا المصري بانتخابه نقيبًا للمحامين في بيروت

Lebanon 24
23-11-2023 | 01:59
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تقبل المحامي فادي المصري التهاني بفوزه بمركز نقيب المحامين في بيروت، وهنأه في مركز النقابة كل من: وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، النواب: ملحم خلف، نعمة افرام، كميل شمعون، الياس حنكش، نديم الجميل وغسان سكاف، الوزراء السابقون: ابراهيم نجار، بطرس حرب، زياد بارود، ماري كلود نجم، وديع الخازن، ميشال فرعون، غسان مخيبر ونوار الساحلي،  نقيب الأطباء الدكتور يوسف بخاش، نقيب خبراء السير فؤاد فهد، وفد كتاب العدول برئاسة  ناجي الخازن، النائب العام الأبرشي في زحلة المونسنيور نقولا حكيم، مطران السريان الكاثوليك شارل مراد، مفوض الحكومة لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، الرئيس الأول جان فهد، الرئيس الأول غالب غانم، القضاة: جورج رزق ونسيب ايليا والياس عيد، القاضي السابق فادي عنيسي، الأستاذ جان حواط ، النقباء السابقون، الأمين العام مساعد لاتحاد المحامين العرب الأستاذ توفيق النويري عن نقابة المحامين في بيروت، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب الأستاذ ناصر كمال ناصر وعضو اتحاد المحامين العرب أنس شطاوي عن نقابة محامي الأردن.
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وتلقى النقيب المصري اتصالات تهنئة من كل من النواب: مارك ضو، ميشال معوض، طوني فرنجية، فريد الخازن وفؤاد مخزومي، قائد الجيش العماد جوزاف عون،  الوزراء السابقون: فارس بويز ووليد الداعوق وفارس سعيد ومحمد الصفدي، الرئيسان فؤاد السنيورة وتمام سلام، النائبة السابقة بهية الحريري،  النقيب سليم الأسطا، البطريرك يوسف العبسي، رئيس الجمعية الخيرية لطائفة الروم الكاثوليك روجيه نسناس، الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري ، قاضي الشرع في البقاع الغربي عضو المجلس الشرعي الأعلى الدكتور يونس عبد الرزاق.

وتلقى النقيب المصري برقيات من سفيري تونس بوراوي الإمام والأردن وليد الحديد، نقيب المحامين في الأردن يحيى سالم أبو عبود، رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى، الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم IAMA رئيس جمعية لابورا الأب طوني خضره، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوي بنعيسى، الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين، رئيس طائفة الأقباط الأرثوذكس الاب اندراوس الأنطوني.

                 
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