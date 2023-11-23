أمن الدولة تقفل معملا للأجبان والألبان في هذه المنطقة

أفادت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان انه "في الشمال، دهمت دوريّة من أمن الدّولة معملاً للألبان والأجبان في منطقة المنية - دير عمار بفرعيه، الأوّل في شارع البساتين، والثاني في شارع الشهيد، برفقة مندوب من وزارة الاقتصاد، وبعد أخذ إشارة النيابة العامّة في الشمال، تمّ ختم المعملين بالشمع الأحمر، بسبب عدم مراعاة الشروط الصحيّة ومعايير النظافة، وتسطير محضر ضبطٍ بحقّ صاحب المعمل.

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