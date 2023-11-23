معرض بيروت العربي الدولي للكتاب.. فلسطين حاضرة اولا

ولكن المؤكد انّ عدد الاصدارات الادبية وتنافس دور النشر على العرض، اضافة الى الندوات والنشاطات الثقافية والفكرية التي تشهد عادة اقبالا جيدا، تبقى مؤشرا ايجابيا على رغبة الكثيرين بالابقاء على فكرة تواجد لبنان على الخارطة الثقافية المحلية والعربية.تقول الخنسا: "كنا نتمنى ان تكون اقامة المعرض في ظروف امنية مختلفة، ولكن مهما حصل نؤكد اننا في النادي الثقافي العربي لن نوقف رسالتنا، وهذا يمثل تحديا كبيرا بالنسبة لنا، ولا يمكن الا ان نستمر في اقامة المعارض والنشاطات الثقافية". وتتابع: "نحن نحتفل بالعام الـ65 على اقامة العرض، فلكم ان تتخيلوا ما مرّ على لبنان من حوادث وحروب خلال هذه الفترة، واستمرينا لانها قضيتنا وستبقى. ومستمرون لاننا لا يمكن أن نخذل بيروت يوما".واليوم، وكما في كل عام لفلسطين حصة من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، وسيكون هناك اطلاق لمجموعات قصصية فلسطينية منها "خارج الفصول تعلّمت الطيران"، و"النوافذ كتب رديئة"، و"طريق النحل"، اضافة الى مجموعة شعرية بعنوان "الهوّة التي هي أنا"، وغيرها من الكتب والمجموعات الشعرية.وتؤكد الخنسا: "لفلسطين دائما المكان الاكبر ضمن المعرض وهذا أصبح كما العرف السنوي. واليوم فلسطين لن تكون غائبة، وهناك مجموعة من الندوات والنشاطات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية".وعما يميز المعرض هذا العام، تقول الخنسا: "هناك مجموعة من المباريات التي اجريت بين طلاب الجامعات على مستوى افضل اخراج كتاب وافضل ملصق لكتاب، وسيتم الاعلان عنها خلال فعاليات المعرض تباعا. وكذلك سيكون الجمهور على موعد مع معارض الرسم ورسم الكاريكاتور والمعارض التخصصية".وكذلك سيشهد المعرض يوم الجمعة المقبل على الاحتفاء ببيروت عاصمة الاعلام العربي، وسيكون هناك ندوة بمشاركة وزير الاعلام زياد المكاري، اضافة الى نشاطات اخرى.وللدراما اللبنانية حصة ايضا، مع ندوة تحت عنوان: "الدراما اللبنانية بين الواقع والتحديات" بمشاركة عدد من الفنانين والمشاهير.وتؤكد الخنسا: "سيكون الجمهور هذا العام على موعد مع مروحة ثقافية شاملة من الادب والفن والثقافة والفكر، وندعو الجميع الى المشاركة".يكرّم المعرض أسماء كبيرة مثل الشاعر السوري الراحل نزار قباني في ذكرى مرور مائة عام على ولادته، في لقاء بعنوان "قراءات في شعر عاشق بيروت نزار قباني". كما سيكرّم المعرض الموسيقار المصري الراحل سيد درويش.كما ينظّم النادي لقاء حوارياً مع الشاعر هنري زغيب، حول ترجمته الجديدة لكتاب "النبي"، للفيلسوف اللبناني الراحل جبران خليل جبران.ويشهد المعرض إطلالة حوارية مع الفنان رفيق علي أحمد، يحاوره الشاعر والإعلامي زاهي وهبي، يستعرض خلالها المحطات الفنية والشخصية البارزة في مسيرة "الحكواتي" القادم من "يحمر الشقيف" الجنوبية، التي عاشت زمناً تحت وطأة الاحتلال والعنف الإسرائيلي.ويتميز المعرض هذا العام ايضا ببرنامج تثقيفي وترفيهي منوع للاطفال، وعرض لمسرحيات: "مسرحية صابر والعيد (مسرحية دمى)، ومسرحية الغراب الأسود (دمى وممثلون)، ومسرحية أرقص معي (مسرحية تهريج كلاسيكي مع موسيقى)". ومجموعة من النشاطات لايهاب القسطاوي وهو قاص وروائي وكاتب أدب أطفال، ‏مدير كرسي الألكسو في خدمة الطفولة/المنظّمة العربيّة للتّربية والثّقافة والعلوم. اضافة الى "ورشة حكي" للأطفال بعنوان: "السلاحف تنظف الشواطئ"، وهدف النشاط هو الحديث عن الكائنات البحرية التي تعيق الملوثات البحرية حياتها. تعقبها جلسة حوارية للأطفال.