ما هي المواقع الإسرائيلية التي استهدفها حزب الله؟

أعلنت المقاومة الإسلامية أن استهدفت صباح اليوم الخميس تجمع ‏مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة، محققة فيه إصابات مباشرة، كذلك استهدفت تجمع ‏مشاة لجنود العدو في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحقّقت فيه إصابات مباشرة. ‏

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كما واستهدفت المقاومة الإسلامية صباح يوم الخميس موقع بركة ‏ريشا بالأسلحة المناسبة وحقّقت فيه إصابات مباشرة.

واستهدفت المقاومة‏ عند الساعة 09:00 من صباح يوم الخميس انتشاراً ‏لمشاة جنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة سعسع بالأسلحة المناسبة وحقّقت فيه إصابات ‏مباشرة.

كما واستهدفت عند الساعة 09:30 موقع ‏خربة ماعر ومرابضه بالأسلحة الصاروخية وتمّ إصابته إصابة مباشرة. ‏

ولاحقاً، استهدفت ‌‏المقاومة عند الساعة 10:15 من قبل ظهر يوم الخميس قاعدة ‌‏عين زيتيم قرب مدينة صفد (مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91) بثماني وأربعين صاروخ ‌‏كاتيوشا وتمّ إصابتها إصابة مباشرة.‏

واستهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 منزلًا يتمركز فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصاروخين موجّهين وتمّ إصابته إصابة مباشرة، كما واستهدفت تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب وتل شعر، وتجمعاً آخر في حرج راميم بالأسلحة المناسبة وحقّقت فيهم إصابات ‏مباشرة.‏







