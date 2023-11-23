ما هي المواقع الإسرائيلية التي استهدفها حزب الله؟

أعلنت المقاومة الإسلامية أن استهدفت صباح اليوم الخميس تجمع مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة، محققة فيه إصابات مباشرة، كذلك استهدفت تجمع مشاة لجنود العدو في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحقّقت فيه إصابات مباشرة.
كما واستهدفت المقاومة الإسلامية صباح يوم الخميس موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحقّقت فيه إصابات مباشرة.
واستهدفت المقاومة عند الساعة 09:00 من صباح يوم الخميس انتشاراً لمشاة جنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة سعسع بالأسلحة المناسبة وحقّقت فيه إصابات مباشرة.
كما واستهدفت عند الساعة 09:30 موقع خربة ماعر ومرابضه بالأسلحة الصاروخية وتمّ إصابته إصابة مباشرة.
ولاحقاً، استهدفت المقاومة عند الساعة 10:15 من قبل ظهر يوم الخميس قاعدة عين زيتيم قرب مدينة صفد (مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91) بثماني وأربعين صاروخ كاتيوشا وتمّ إصابتها إصابة مباشرة.
واستهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 منزلًا يتمركز فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصاروخين موجّهين وتمّ إصابته إصابة مباشرة، كما واستهدفت تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب وتل شعر، وتجمعاً آخر في حرج راميم بالأسلحة المناسبة وحقّقت فيهم إصابات مباشرة.