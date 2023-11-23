Advertisement

لبنان

ما هي المواقع الإسرائيلية التي استهدفها حزب الله؟

Lebanon 24
23-11-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1133516-638363300961517490.jpg
Doc-P-1133516-638363300961517490.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المقاومة الإسلامية أن استهدفت صباح اليوم الخميس تجمع ‏مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة، محققة فيه إصابات مباشرة، كذلك استهدفت تجمع ‏مشاة لجنود العدو في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحقّقت فيه إصابات مباشرة. ‏  
Advertisement
 
كما واستهدفت المقاومة الإسلامية صباح يوم الخميس موقع بركة ‏ريشا بالأسلحة المناسبة وحقّقت فيه إصابات مباشرة.
 
واستهدفت المقاومة‏ عند الساعة 09:00 من صباح يوم الخميس انتشاراً ‏لمشاة جنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة سعسع بالأسلحة المناسبة وحقّقت فيه إصابات ‏مباشرة.
 
كما واستهدفت عند الساعة 09:30 موقع ‏خربة ماعر ومرابضه بالأسلحة الصاروخية وتمّ إصابته إصابة مباشرة. ‏ 
 
ولاحقاً، استهدفت ‌‏المقاومة عند الساعة 10:15 من قبل ظهر يوم الخميس قاعدة ‌‏عين زيتيم قرب مدينة صفد (مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91) بثماني وأربعين صاروخ ‌‏كاتيوشا وتمّ إصابتها إصابة مباشرة.‏ 
 
واستهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 منزلًا يتمركز فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصاروخين موجّهين وتمّ إصابته إصابة مباشرة، كما واستهدفت تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب وتل شعر، وتجمعاً آخر في حرج راميم بالأسلحة المناسبة وحقّقت فيهم إصابات ‏مباشرة.‏ 
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2023-11-23
05:31 | 2023-11-23
05:18 | 2023-11-23
05:00 | 2023-11-23
04:38 | 2023-11-23
04:36 | 2023-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24