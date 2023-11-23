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لبنان

باسيل اتصل برعد معزياً: نتمنى أن تكون هذه الشهادة على طريق حماية وقيامة لبنان

Lebanon 24
23-11-2023 | 03:06
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اعلن "التيار الوطني الحر" ان رئيسه النائب جبران باسيل اتصل برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد للتعزية باستشهاد نجله، واعرب له ان شهادة ولده هي قدوة للبنانيين وتمنّى ان تكون هذه الشهادة على طريق حماية وقيامة لبنان. 
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