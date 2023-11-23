غيوم قليلة مع ارتفاع في الحرارة... اليكم حال الطقس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا الى غائم بسحب مرتفعة مساء مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل وتكون ضمن معدلاتها الموسمية، مع رياح ناشطة احيانا واستمرار تكون الضباب صباحا على المرتفعات.

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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى خلال الايام المقبلة حتى نهار الاحد حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، يحمل معه أمطارا وسيولا وعواصف رعدية ليل الاحد / صباح الاثنين.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و25 في بيروت، بين 13 و23 في طرابلس، بين 8 و20 في زحلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية النهارية مع تكون الضباب ليلا على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا الى غائم بسحب مرتفعة مساء مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل وتكون ضمن معدلاتها الموسمية، مع رياح ناشطة احيانا واستمرار تكون الضباب صباحا على المرتفعات.

السبت:غائم اجمالا بسحب مرتفعة ورياح ناشطة تشتد مساء مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.

الأحد: غائم جزئيا صباحا، يتحول تدريجيا الى غائم مع اقتراب وصول المنخفض الجوي ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى 95 كلم/س، وفي المناطق الشمالية من المتوقع ان تلامس ال 100 كلم/س، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض الملحوظ والسريع وتهطل الامطار بشكل متفرق، و من المتوقع ان تشتد ليل الاحد/صباح الاثنين حيث تتشكل السيول وتترافق مع عواصف رعدية. نحذر من ارتفاع موج البحر وانجراف التربة وتطاير الواح الطاقة الشمسية واللوحات الاعلانية في تلك الفترة.

-الحرارة على الساحل من 17 الى 23 درجة، فوق الجبال من 9 الى 19 درجة، في الداخل من 12 الى 21 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و60%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,16.

-ساعة غروب الشمس: 16,31.