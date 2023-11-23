سرقا أسلاكًا كهربائيّة عن الشبكة العامّة وقاما ببيعها

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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة في محافظة جبل لبنان، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها في مواقع حصول عمليات السرقة.من خلال المتابعة الاستعلامية والميدانية، توافرت معلومات حول إقدام شخصَيْن مجهولَيْن على متن سيارة نوع " bmw" لون أسود دون لوحات، على تنفيذ عمليات سرقة كابلات كهربائية عن الشبكة العامة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان في منطقة إقليم الخرّوب.بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها دوريات الشعبة، توصّلت إلى تحديد هوية الفاعلَيْن وهما:ب. ن. (مواليد عام ۱۹۷۰، لبناني)م. ن. (مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)بتاريخ 14-11-2023 وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة الدامور على متن السيارة المذكورة. وبتفتيشهما والسيارة، ضبط بحوزتهما أدوات تُستَعمَل لسرقة الكابلات، وهي عبارة عن مقصات حديدية، منشار، قفّازات، ومفكات.بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذهما عشرات عمليات السرقة للكابلات عن الشبكة العامة في عدة مناطق من جبل لبنان وخاصة من بلدات شحيم، جدرا، داريا، بسابا، الشوف، سبلين، البرجين، الجية، الوردانية، الرميلة، بالإضافة إلى السرقة من منطقة الأنصارية الجنوبية، حيث كان المذكوران يقومان بالتّجوُّل في أوقات متأخّرة من الليل ورصد المواقع التي ينويان سرقتها، وعند التّثبُّت من أن التيار الكهربائي مقطوع عنها، يقومان بعملية التسلُّق على عواميد الكهرباء وقص الأسلاك الكهربائية بواسطة المقصات والقطاعات الحديدية، ومن بعدها توضيبها في صندوق السيارة ليُصار إلى بيعها في اليوم التالي في بؤر الخردة في الضاحية الجنوبية والجنوب، كما اعترفا بتعاطيهما المخدرات.وبنتيجة المتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات، داهمت بؤر الخرضاوات في الضاحية والدوير، وتم ضبط كمية من الكابلات المسروقة وختم هذه البؤر بالشمع الأحمر، وتسطير منع سفر بحق أصحابها، وجرى تسليم الكابلات المضبوطة لشركة كهرباء لبنان.أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.