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لبنان
نصرالله استقبل عبد اللهيان.. وهذا ما جرى بحثه
Lebanon 24
23-11-2023
|
03:25
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استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران حسين أمير عبد اللهيان يُرافقه مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران السيد شوشتري ونائب السفير الإيراني في بيروت السيد صمدي، حيث جرى استعراض آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة والاحتمالات القائمة حول مسار الأحداث والجهود المبذولة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع في هذه المرحلة التاريخية والمصيرية لفلسطين وقضيتها المقدسة وكل المنطقة.
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