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لبنان

نصرالله استقبل عبد اللهيان.. وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
23-11-2023 | 03:25
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استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله معالي وزير خارجية الجمهورية ‏الإسلامية في إيران حسين أمير عبد اللهيان يُرافقه مساعد وزير خارجية الجمهورية ‏الإسلامية في إيران السيد شوشتري ونائب السفير الإيراني في بيروت السيد صمدي، حيث جرى ‏استعراض آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة والاحتمالات القائمة حول مسار الأحداث ‏والجهود المبذولة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمسؤوليات الملقاة على عاتق ‏الجميع في هذه المرحلة التاريخية والمصيرية لفلسطين وقضيتها المقدسة وكل المنطقة. ‏
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