العداءة اللبنانية عزيزة سبيتي... ضمن 100 سيدة ''الأكثر تأثيراً في العالم''

اختارت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" العداءة اللبنانية الدولية عزيزة سبيتي ضمن لائحة تضم 100 سيدة، أطلقت عليها "الأكثر تأثيرا وإلهاما في العالم" في 2023.

وجاء اختيار سبيتي كونها أسرع عداءة في تاريخ لبنان وتحمل الرقم القياسي اللبناني لسباقي الـ60 مترا والـ100 متر.

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وسبق لها احراز الميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا وبطولة العرب اللتين أقيمتا في العام الحالي.

وتضم اللائحة العديد من وجوه المجتمع وادارة الأعمال والفن والرياضة، على سبيل المثال حاملة الكرة الذهبية بكرة القدم الاسبانية ايتانا بونماتي والعداءة البريطانية بيانكا وليامس.

وسبيتي المولودة في 17 تشرين الثاني 1991 والتي أطفأت شمعتها الـ32 منذ ايام قليلة، بدأت مسيرتها الدولية عام 2010 عندما شاركت في بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في كندا.

ثم توالت مشاركاتها في البطولات والمسابقات المحلية والعربية والاقليمية والقارية والدولية، واحرزت عشرات الميداليات الملونة والتي رفعت من خلالها العلم اللبناني في المحافل الخارجية.

وتتدرب سبيتي بانتظام تحت اشراف المدرب الوطني الدكتور جورج عساف وتنتمي الى نادي "ليتز ران"اللبناني.