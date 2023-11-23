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لبنان

من بلدة حاريص الجنوبية.. شهيد جديد من حزب الله

Lebanon 24
23-11-2023 | 04:09
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نعت المقاومة الإسلامية الشهيد علي شبيب محسن "زين العابدين" من بلدة حاريص في جنوب لبنان. 
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