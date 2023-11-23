الراعي التقى الخطيب

يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، في هذه الأثناء، وفدا من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى برئاسة نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب، يرافقه وفد ضم المفتي الشيخ حسن عبدالله، الشيخ الدكتور محمد حجازي، المستشار الدكتور غازي قانصوه والمستشار الاعلامي واصف عواضة.

Advertisement