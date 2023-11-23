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لبنان

الراعي استقبل الخطيب: سنتصل برعد.. ولتكُن دماء الشهداء من أجل لبنان

Lebanon 24
23-11-2023 | 04:36
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، وفدا من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى برئاسة نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب.
 
 
وبعد اللقاء، قال الخطيب من بكركي: ما يحصل في المنطقة يمسّ القيم الإنسانية التي تنتهك بأصرح ما يكون أمام العالم، مشدداً على أنه من الضروري أن يكون اللبنانيون في موقف واحد أمام العالم لصون البلد في هذا الظرف إذ لا ينبغي أن تكون الخلافات السياسية مجالاً للأخذ والردّ
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بدوره، قال البطريرك الراعي: "الإنسان فقد قيمته في هذا العصر ونصلّي ليضع الله حدًّا لكلّ هذا الشرّ فالحرب على غزة تجعلنا نفهم وندرك أنّ المقصود هو إطفاء القضية الفلسطينية والمطالبة بحقوقهم في دولة خاصة بهم ولكنّ هذه القضية لا تموت لأنّ الحقّ فوق كلّ شيء".
 
 
وأضاف: "سنتّصل بالنائب محمد رعد لنعزّيه بنجله ولتكُن دماء الشهداء من أجل لبنان وفداء وحماية وحفظاً للبلد ليظلّ أرض التلاقي والعيش معاً".
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