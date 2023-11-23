Advertisement

لبنان

‏يتمركز فيه جنود العدو... "حزب الله" يستهدف منزلًا في مستعمرة المنارة

Lebanon 24
23-11-2023 | 05:31
A-
A+
Doc-P-1133581-638363396674307968.jpg
Doc-P-1133581-638363396674307968.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت" المقاومة الاسلامية" في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس 23-11-2023 منزلًا ‏يتمركز فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصاروخين موجّهين وتمّ إصابته إصابة ‏مباشرة".‏ 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2023-11-23
01:15 | 2023-11-23
08:00 | 2023-11-23
08:00 | 2023-11-23
07:57 | 2023-11-23
07:50 | 2023-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24