‏يتمركز فيه جنود العدو... "حزب الله" يستهدف منزلًا في مستعمرة المنارة

أعلنت" المقاومة الاسلامية" في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس 23-11-2023 منزلًا ‏يتمركز فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصاروخين موجّهين وتمّ إصابته إصابة ‏مباشرة".‏

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