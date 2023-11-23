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لبنان

الطيران الحربي الإسرائيليّ يُحلّق فوق هذه المناطق الآن

Lebanon 24
23-11-2023 | 05:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيّران الحربيّ الإسرائيليّ، يُحلّق في هذه الاثناء على علو متوسط فوق منطقة حاصبيا - العرقوب ومزارع شبعا.
 
 
 
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