بري اتصل برعد معزياً بإستشهاد نجله

اتصل رئيس مجلس النواب نبيه بري برئيس كتلة" الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، قدم فيه التعازي بإستشهاد نجله الشهيد عباس (سراج).



وكان نجل رعد قد استشهد جراء الغارة التي نفذها الجيش الاسرائيلي ليل أمس .

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