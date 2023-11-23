عوده التقى سفيرة اليونان الجديدة

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده سفيرة اليونان الجديدة Despina Koukoulopoulou.



وقالت السفيرة اثر اللقاء:"إنها زيارتي الأولى لسيادة المتروبوليت عوده، وكانت مناسبة للتعارف والاطلاع على عمله، وقد شاركني سيادته إيمانه ومحبته، وأشعر بالبركة في بدء خدمتي لليونان ولبنان والكنيسة الأرثوذكسية في لبنان، ببركته أشعر بقوة أكبر اليوم، والمحبة تملأ قلبي".

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