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لبنان

أثناء تشييع أحد الشهداء في الجنوب... هذا ما فعله العدوّ الإسرائيليّ

Lebanon 24
23-11-2023 | 06:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ قصف منطقة الرويسة في بلدة حولا الجنوبية، أثناء تشييع اهالي البلدة الشهيد أحمد حسن مصطفى.
 
 
 
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حولا

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