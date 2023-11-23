سامي الجميّل التقى سفيرة فنلندا: تأكيد بالتزام الـ 1701

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل سفيرة فنلندا في لبنان آن مسكنين، وجرى عرض لآخر التطورات في المنطقة وانعكاسها على لبنان.



وتم التأكيد ضرورة حماية لبنان عبر الالتزام بالقرارات الدولية لاسيما 1701 والدور الذي تلعبه فنلندا في هذا الإطار من خلال مساهمتها في قوات حفظ السلام الدولية المولجة حفظ السلام في الجنوب.

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