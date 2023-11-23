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لبنان

هي الأولى من نوعها... بماذا قصف "الحزب" قيادة المنطقة الشماليّة الإسرائيليّة؟

Lebanon 24
23-11-2023 | 06:51
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قال مراسل "الحدث" نقلاً عن مصادر إسرائيليّة، إنّ "حزب الله" أطلق 3 صواريخ دقيقة هي الأولى من نوعها على قيادة المنطقة الشمالية.
 
 
 
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