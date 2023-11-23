بالأسماء... "حزب الله" استهدف 11 موقعاً للعدوّ الإسرائيليّ

أعلن "حزب الله"، أنّه قام باستهداف مواقع العدوّ التاليّة:

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1- الضهيرة( تجمع مشاة)2- جل العلام( تجمع مشاة)3-موقع بركة ريشا4- مستعمرة سعسع (جنود مشاة)5- الراهب (دبابة بعدها قوة مشاة)6- قاعدة ‌عين زيتيم قرب صفد (48 صاروخ كاتيوشا)7- موقع خربة ماعر ومرابضه8- المنارة (منزل فيه جنود)9- الراهب وتل شعر10- حرج راميم(تجمع جنود)11- محيط موقع المرج (تموضع جنود)