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لبنان

بالأسماء... "حزب الله" استهدف 11 موقعاً للعدوّ الإسرائيليّ

Lebanon 24
23-11-2023 | 06:55
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أعلن "حزب الله"، أنّه قام باستهداف مواقع العدوّ التاليّة:
 
1- الضهيرة( تجمع مشاة)
2- جل العلام( تجمع مشاة)
3-موقع بركة ريشا 
4- مستعمرة سعسع (جنود مشاة)
5- الراهب (دبابة بعدها قوة مشاة)
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6- قاعدة ‌عين زيتيم قرب صفد (48 صاروخ كاتيوشا) 
7- موقع خربة ماعر ومرابضه 
8- المنارة (منزل فيه جنود)
9- الراهب وتل شعر 
10- حرج راميم(تجمع جنود)
11- محيط موقع المرج (تموضع جنود)
 
 
 
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