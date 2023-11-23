ميقاتي اتّصل برعد... وقدّم له التعازي باستشهاد نجله

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا برئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، وقدّم له التعازي باستشهاد نجله جراء الغارة التي نفذها العدوّ الاسرائيلي ليل أمس في الجنوب.

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