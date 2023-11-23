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لبنان
ميقاتي اتّصل برعد... وقدّم له التعازي باستشهاد نجله
Lebanon 24
23-11-2023
|
06:59
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أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا برئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، وقدّم له التعازي باستشهاد نجله جراء الغارة التي نفذها العدوّ الاسرائيلي ليل أمس في الجنوب.
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