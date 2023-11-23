مولوي استقبل مجلس قيادتي قوى الأمن والأمن العام

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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي برئاسة المدير العام اللواء عماد عثمان الذي هنأه بالذكرى الـ80 لعيد الاستقلال.كما استقبل مجلس قيادة الأمن العام برئاسة المدير العام بالانابة اللواء الياس البيسري للغاية عينها.وكانت مناسبة تم التداول فيها بالاوضاع الأمنية والدور الذي تقوم به الاجهزة الأمنية لحفظ امن البلد وحماية المواطنين .