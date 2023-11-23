البيسري بحث في تطورات الوضع في الجنوب مع لازارو

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إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه السفير البلجيكي في لبنان كوين فيرفاك وعرض معه الأوضاع العامة.كما إستقبل اللواء البيسري قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان UNIFIL اللواء أرولدو لازارو ساينز وبحث معه في التطورات في المنطقة والدور الذي تقوم به قوات الأمم المتحدة لضمان الأمن والاستقرار في الجنوب.