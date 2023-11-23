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لبنان

البيسري بحث في تطورات الوضع في الجنوب مع لازارو

Lebanon 24
23-11-2023 | 07:17
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إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه السفير البلجيكي في لبنان كوين فيرفاك وعرض معه الأوضاع العامة.

كما إستقبل اللواء البيسري قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان UNIFIL اللواء أرولدو لازارو ساينز وبحث معه في  التطورات في المنطقة والدور الذي تقوم به قوات الأمم المتحدة لضمان الأمن والاستقرار في الجنوب.
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