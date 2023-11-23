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لبنان

بشأن وضع عملة من فئة 100 ألف ليرة قيد التداول... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان

Lebanon 24
23-11-2023 | 07:50
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أصدر مصرف لبنان بياناً، بشأن وضع عملة من فئة 100 ألف ليرة قيد التداول، وقد جاء فيه:
 
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