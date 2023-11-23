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لبنان

مولد كهربائي صامت... تقدمة من سفير الهند لـ"الخارجية"

Lebanon 24
23-11-2023 | 07:57
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قدم سفير الهند محمد نور الدين شيخ لوزارة الخارجية والمغتربين، مولدا كهربائيا صامتا يعمل على الديزل بقوة 180كيلوفولت امبير، مقدماً من الحكومة الهندية، تسلمه الامين العام للوزارة السفير هاني شميطلي اليوم في مبنى الخارجية.
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وشكر شميطلي حكومة الهند، مقدرا لها "هذه اللفتة الطيبة"، مؤكدا التزامه "تعزيز العلاقات اللبنانية - الهندية والشراكة التنموية".
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