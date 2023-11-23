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لبنان

بالفيديو سقوط سقف مبنى... الدفاع المدني وفرق الإسعاف هرعت إلى المكان

Lebanon 24
23-11-2023 | 08:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط سقف مبنى في صيدا القديمة.
 
وأشارت إلى أنّ الدفاع المدني وفرق الإسعاف هرعت إلى المكان.
 
وأعلنت عن وفاة شاب جراء الحادثة.
 
 
إلى ذلك، صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:

في تمام الساعة ١٣،١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٣-١١-٢٠٢٣ تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بلاغاً يفيد عن انهيار سقف مبنى سكني في منطقة صيدا القديمة (محلة المقاصد) مقابل حديقة الإمارات.

وقد توجه عناصر الدفاع المدني فورا الى الموقع وباشروا بتنفيذ مسح ميداني شامل وقد تم التحقق من وجود مفقود واحد تحت الانقاض. كما تبين ان ثمة أربعة أسقف انهارت تدريجيا فوق بعضها البعض.
وبعد جهود مضنية بذلها عناصر الدفاع المدني استمرت لساعتين ونصف من الوقت، حيث عملوا بدقة متناهية بواسطة المعدات اليدوية للبحث بين الحطام، تمكنوا من العثور على جثة المواطن المفقود، وبعد انتشال الجثة تم نقلها بواسطة أجهزة اخرى إلى المستشفى. 
كما حضرت الاجهزة الامنية المختصة لإتمام الاجراءات اللازمة.
 
 
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