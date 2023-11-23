أرسلان: تعرف المرء في مصابه وألمه

نعى رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على منصة "إكس" الشهداء الذين سقطوا بالأمس ومن بينهم نجل النائب محمد رعد، وقال: "تعرف المرء في مصابه وألمه، وموقف الأخ العزيز محمد رعد يعبر عن كل مقاوم مؤمن بالقضية والعقيدة والحق المقدس بالدفاع عن الوطن وأبنائه. ‏دفع الجنوب الكثير وما زال، وأبو حسن رمز للمقاومين طيلة مسيرته، واليوم أصبح رمزا لعوائل وآباء الشهداء. رحم الله عباس ورفاقه وجميع الشهداء الأبطال، والنصر حليفنا الدائم بإذن الله".

Advertisement