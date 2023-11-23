"حزب الله" يستهدف نقاط تجمع ‏وانتشار جنود إسرائيليين ‏في محيط موقع تلّة الخزّان

صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:35 من بعد ظهر يوم الخميس نقاط تجمع ‏وانتشار جنود الإحتلال الإسرائيلي ‏في محيط موقع تلّة الخزّان قرب ثكنة يفتاح (قرية قدس ‏اللبنانية المحتلّة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة."

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