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لبنان

"حزب الله" يستهدف نقاط تجمع ‏وانتشار جنود إسرائيليين ‏في محيط موقع تلّة الخزّان

Lebanon 24
23-11-2023 | 10:15
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صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:35 من بعد ظهر يوم الخميس نقاط تجمع ‏وانتشار جنود الإحتلال الإسرائيلي ‏في محيط موقع تلّة الخزّان قرب ثكنة يفتاح (قرية قدس ‏اللبنانية المحتلّة)  بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة."
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