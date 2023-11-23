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لبنان

شيعت في عكار... مأتم مهيب لوالدة وزير خارجية الكويت

Lebanon 24
23-11-2023 | 11:00
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 شيعت بلدة عيون الغزلان وعكار السيدة ليلى خالد بك عبد القادر المرعبي والدة وزير خارجية الكويت، في مأتم مهيب، شارك فيه شخصيات سياسية ودينية وهيئات دبلوماسية ونقابية واجتماعية، تقدمهم ممثل مفتي الجمهورية الدكتورعبد اللطيف دريان مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا وممثل الرئيس سعد الحريري مستشاره النائب السابق قاسم عبد العزيز ونواب حاليين وسابقين.
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وكان في استقبال المعزين نجل الراحلة وزير الخارجية في الكويت الشيخ سالم عبدالله جابر الصباح وشقيقها النائب والوزير السابق طلال المرعبي والنائب السابق طارق المرعبي وافراد العائلة.
 
والقى المفتي زكريا كلمة تحدث فيها عن معاني الموت وقال: "نودع امرأة فاضلة من بيت وطني عريق، ونسأل الله ان يدخلها فسيح جنانه".
 
كما تلقى المرعبي والصباح اتصال تعزية من الرئيس الحريري ومن العديد من الشخصيات.
 
وتستقبل العائلة غدا وبعد غد المعزين في اوتيل kempinski summerland hotel من الساعة 11 قبل الظهر ولغاية الساعة 6 مساء.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

لبنان

تعازي ووفيات

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