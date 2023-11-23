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لبنان

بوحبيب بعد لقائه كوبمانز في بروكسل: دور لبنان يجب أن يكون أساسيا في صناعة مستقبل المنطقة

Lebanon 24
23-11-2023 | 11:40
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 التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، في بروكسل، مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سيفن كوبمانز.

وعلى الأثر، قال بوحبيب: "تبادلنا الأفكار وتباحثنا في آخر التطورات في غزة وجنوب لبنان، وتوافقنا على أن لبنان يجب أن يكون حاضرا في قلب الحدث، وله دور أساسي في صناعة مستقبل المنطقة".
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