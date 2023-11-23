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لبنان

سلام: نحن بأمسّ الحاجة لنافذة إيجابية في هذه الظروف

Lebanon 24
23-11-2023 | 12:48
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إفتتح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، اليوم، الجناح اللبناني في "إكسبو قطر" في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور وزير البلدية القطري الدكتور عبد الله بن عبد العزيز  بن تركي السبيعي والمفوض العام لـ "اكسبو" الدوحة 2023 بدر الدفع، سفيرة لبنان لدى دولة قطر السيدة فرح بري والمفوض العام للجناح اللبناني الدكتور محمد أبو حيدر.
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وشكر سلام دولة قطر أميراً و شعباً على "كل الدعم والرعاية لتقديم الجناح اللبناني في "أكسبو" الدوحة، وايضا خصّ بالشكر الجالية اللبنانية على "الجهود المبذولة التي ساهمت في نجاح هذا الجناح بشكل لافت".


وقال سلام: "شكراً قطر لإعطاء المنتج اللبناني والشعب اللبناني ان كان مزارعا او صناعيا او مبتكر فرصة ان يعرض أفضل ما لديه على منصة عالمية بين اكثر من 80 دولة، نحن في هذه الظروف بأمس الحاجة لنافذة إيجابية وبدعمكم نحن هنا".


وتبلغ سلام من المفوض العام لـ "أكسبو" الدوحة بدر الدفع أن "افتتاح الجناح اللبناني كان من أنجح وأرقى الفعاليات في "أكسبو" الدوحة".
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