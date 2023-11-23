20
o
بيروت
20
o
طرابلس
26
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
10
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سلام: نحن بأمسّ الحاجة لنافذة إيجابية في هذه الظروف
Lebanon 24
23-11-2023
|
12:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
إفتتح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، اليوم، الجناح اللبناني في "إكسبو قطر" في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور وزير البلدية القطري الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي والمفوض العام لـ "اكسبو" الدوحة 2023 بدر الدفع، سفيرة لبنان لدى دولة قطر السيدة فرح بري والمفوض العام للجناح اللبناني الدكتور محمد أبو حيدر.
Advertisement
وشكر سلام دولة قطر أميراً و شعباً على "كل الدعم والرعاية لتقديم الجناح اللبناني في "أكسبو" الدوحة، وايضا خصّ بالشكر الجالية اللبنانية على "الجهود المبذولة التي ساهمت في نجاح هذا الجناح بشكل لافت".
وقال سلام: "شكراً قطر لإعطاء المنتج اللبناني والشعب اللبناني ان كان مزارعا او صناعيا او مبتكر فرصة ان يعرض أفضل ما لديه على منصة عالمية بين اكثر من 80 دولة، نحن في هذه الظروف بأمس الحاجة لنافذة إيجابية وبدعمكم نحن هنا".
وتبلغ سلام من المفوض العام لـ "أكسبو" الدوحة بدر الدفع أن "افتتاح الجناح اللبناني كان من أنجح وأرقى الفعاليات في "أكسبو" الدوحة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رفع سعر صرف السحوبات المصرفية من 15,000: خطوة في استعادة اموال المودعين
Lebanon 24
رفع سعر صرف السحوبات المصرفية من 15,000: خطوة في استعادة اموال المودعين
02:45 | 2023-11-23
23/11/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد نجلُ النائب محمد رعد في الجنوب!
Lebanon 24
استشهاد نجلُ النائب محمد رعد في الجنوب!
16:44 | 2023-11-22
22/11/2023 04:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف إسرائيلي لمجموعة قيادية من "حزب الله" بينهم نجل النائب رعد
Lebanon 24
استهداف إسرائيلي لمجموعة قيادية من "حزب الله" بينهم نجل النائب رعد
23:04 | 2023-11-22
22/11/2023 11:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هادي نصر الله "ابن السيد": "صيت غنى ولا صيت فقر" والعين على فلسطين!
Lebanon 24
هادي نصر الله "ابن السيد": "صيت غنى ولا صيت فقر" والعين على فلسطين!
05:00 | 2023-11-23
23/11/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي جديد عن "حزب الله".. تفاصيله مهمّة جداً وما أعلنه بارز!
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي جديد عن "حزب الله".. تفاصيله مهمّة جداً وما أعلنه بارز!
15:38 | 2023-11-22
22/11/2023 03:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:19 | 2023-11-23
ميقاتي في افتتاح معرض الكتاب: لقاؤنا يُجسد المقاومة الثقافية لكل الارهاب الذي يمثله العدوّ الإسرائيليّ
07:00 | 2023-11-23
التصعيد مستمر .. هل دخلت الحرب في جنوب لبنان مرحلة جديدة؟!
01:15 | 2023-11-23
حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بالصواريخ.. والعدو يرد بقصف مدفعي عنيف (فيديو)
14:12 | 2023-11-23
هزة ارضية قوية في تركيا شعر بها السكان في بيروت.. هذا ما كشفه الخبير طوني نمر عن خطورتها
13:42 | 2023-11-23
بري: بيزعلوا مني لما قول المشكل مسيحي مسيحي.. وجلسة تشريعية قريبة
12:14 | 2023-11-23
عثمان عرض مع لازارو التطورات على الحدود الجنوبية
فيديو
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
23/11/2023 21:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
23/11/2023 21:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
23/11/2023 21:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24