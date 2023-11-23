بري: بيزعلوا مني لما قول المشكل مسيحي مسيحي.. وجلسة تشريعية قريبة

أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الى انه في صدد الدعوة لجلسة تشريعية في النصف الاول من الشهر المقبل بجدول متكامل. وقال بري في حديث مع قناة "الجديد": "إذا حضر حزب القوات اللبنانية الى الجلسة أهلا وسهلا وإذا لم يحضر فيناقضون أنفسهم بأنفسِهم في هذه الحالة".

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وعن إشكالية قيادة الجيش، قال بري: "رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يريد التعيين ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يريد التمديد "وبيزعلوا مني لما قول المشكل مسيحي مسيحي".

وقال بري: "الخيارات محصورة بين التعيين أو التمديد ولا خيار ثالث ولا تكليف".

وعن الوضع الامني والحرب الدائرة في غزة والاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان، قال بري: "حزب الله يحافظ على قواعد الاشتباك منذ اليوم الاول وأهدافه عسكرية بينما العدو الاسرائيلي مستمر في مجازره . ما يحصل في غزة يحصل في لبنان، وإذا حصل إخلال في غزة سيحصل إخلال في لبنان على اعتبار أن ما يحصل في الجنوب هو من أجل غزة".