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لبنان

بري: بيزعلوا مني لما قول المشكل مسيحي مسيحي.. وجلسة تشريعية قريبة

Lebanon 24
23-11-2023 | 13:42
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أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الى انه في صدد الدعوة لجلسة تشريعية في النصف الاول من الشهر المقبل بجدول متكامل. وقال بري في حديث مع قناة "الجديد": "إذا حضر حزب القوات اللبنانية الى الجلسة أهلا وسهلا وإذا لم يحضر فيناقضون أنفسهم بأنفسِهم في هذه الحالة".
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وعن إشكالية قيادة الجيش، قال بري: "رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يريد التعيين ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يريد التمديد "وبيزعلوا مني لما قول المشكل مسيحي مسيحي".
 
وقال بري: "الخيارات محصورة بين التعيين أو التمديد ولا خيار ثالث ولا تكليف".
 
وعن الوضع الامني والحرب الدائرة في غزة والاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان، قال بري: "حزب الله يحافظ على قواعد الاشتباك منذ اليوم الاول وأهدافه عسكرية بينما العدو الاسرائيلي مستمر في مجازره . ما يحصل في غزة يحصل في لبنان، وإذا حصل إخلال في غزة سيحصل إخلال في لبنان على اعتبار أن ما يحصل في الجنوب هو من أجل غزة".
 
 
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