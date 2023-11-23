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لبنان
وزير الدفاع الايطالي: نحاول تجنب التصعيد المتمثل بدخول لبنان إلى الصراع
Lebanon 24
23-11-2023
|
14:30
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شدد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، على "الحاجة إلى تفكير متعمق في قواعد الاشتباك الخاصة بقوات اليونيفيل في لبنان".
وقال كروزيتو، في تصريحات تلفزيونية، "سأتواجد في الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة وفي الأمم المتحدة يوم الاثنين للحديث عن مستقبل مهمة اليونيفيل في لبنان والمشاكل المتعلقة بقواعد الاشتباك، ويجب إجراء تفكير متعمق لتقييم ما إذا كانت هذه متوافقة بالفعل مع المخاطر والأوقات التي نعيش فيها".
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وأضاف: "يجب إجراء نقاش جدي حول قواعد الاشتباك وتقييم ما إذا كانت تتوافق مع المخاطر والأوقات التي نعيشها. إذا ارتكبت خطأ، فإنك تهيىء الظروف لانفجار الوضع، إن التصعيد الذي يشمل دخول لبنان، وربما سوريا، إلى الصراع هو ما نحاول تجنبه. وهذا يتطلب منا عدم ارتكاب الأخطاء".
وأكمل: "كانت لدي بعض الشكوك حول هذه الآفة، وتحدثت عنها مع زملائي الألمان والفرنسيين والإسبان، وعلينا جميعا أن نطلب من أنفسنا تحقيق الاستقرار في المنطقة التي إذا انفجرت أكثر من ذلك من شأنها أن تخلق مشاكل لمنطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها وما وراءها".
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