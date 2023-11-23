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لبنان

هزة ارضية قوية في تركيا شعر بها السكان في بيروت.. هذا ما كشفه الخبير طوني نمر عن خطورتها

Lebanon 24
23-11-2023 | 14:12
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قال الخبير في علم الزلازل طوني نمر عبر حسابه على منصة "اكس": "الهزة الأرضية بعد ظهر اليوم بقوة 5.3 درجات في جنوب شرق تركيا جاءت في إطار الهزات الارتدادية لما حصل في 6 شباط 2023. 
تأثيرها على تغيير الضغوطات الارضية على الفوالق الزلزالية هو محلي، بالرغم من كونها قد شعر بها بعض السكان في بيروت ودمشق ونيقوسيا".
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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