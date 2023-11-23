هزة ارضية قوية في تركيا شعر بها السكان في بيروت.. هذا ما كشفه الخبير طوني نمر عن خطورتها

الهزة الأرضية بعد ظهر اليوم بقوة 5.3 درجات في جنوب شرق تركيا جاءت في إطار الهزات الارتدادية لما حصل في 6 شباط 2023.
تأثيرها على تغيير الضغوطات الارضية على الفوالق الزلزالية هو محلي، بالرغم من كونها قد شعر بها بعض السكان في بيروت ودمشق ونيقوسيا. pic.twitter.com/E665mlh3bF
— Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) November 23, 2023
الهزة الأرضية بعد ظهر اليوم بقوة 5.3 درجات في جنوب شرق تركيا جاءت في إطار الهزات الارتدادية لما حصل في 6 شباط 2023.
تأثيرها على تغيير الضغوطات الارضية على الفوالق الزلزالية هو محلي، بالرغم من كونها قد شعر بها بعض السكان في بيروت ودمشق ونيقوسيا. pic.twitter.com/E665mlh3bF