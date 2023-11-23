مقدمات نشرات الأخبار المسائية لليوم

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان



بعد ثمانية وأربعين يوما على حرب غزة، حيث يسجل أهل القطاع صمودا شبه أسطوري في مواجهة آلة التدمير والقتل والتفجير الاسرائيلية جرى التوصل عبر اتصالات اضطلعت بها قطر ومصر في قنوات دبلوماسية أبرزها أميركية الى تفاهم على شبه هدنة أو وقف مرحلي للنار مدته أربعة أيام ،قابلة للتمديد وذلك من أجل تنفيذ تبادل أولي-جزئي للأسرى يتناول خمسين من المحتجزين لدى حركة حماس، في مقابل مئة وخمسين فلسطينيا من نساء وأطفال في السجون الاسرائيلية على ألا تتعدى الأعمار في التبادل التسع عشرة سنة..

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الهدنة التي كان يفترض ان تبدأ صباح اليوم ارجئت الى الجمعة وزارة خارجية قطر اعلنت رسميا بدء سريان الهدنة غدا الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي على ان يليها تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين نحو الساعة 4 عصرا. بالتوازي وفيما اعلن عضو الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر أرييه درعي أنهم مستعدون لزيادة مدة الهدنة إلى عشرة أيام أشار بنيامين نتانياهو الى أن الأعمال الحربية لقوات الاحتلال الاسرائيلي لن تتوقفونعى نتنياهو اي أمل بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وبين إسرائيل والدول العربية، إن لم نستأصل حماس. بعد ثمانية وأربعين يوما على حرب غزة، حيث يسجل أهل القطاع صمودا شبه أسطوري في مواجهة آلة التدمير والقتل والتفجير الاسرائيلية جرى التوصل عبر اتصالات اضطلعت بها قطر ومصر في قنوات دبلوماسية أبرزها أميركية الى تفاهم على شبه هدنة أو وقف مرحلي للنار مدته أربعة أيام ،قابلة للتمديد وذلك من أجل تنفيذ تبادل أولي-جزئي للأسرى يتناول خمسين من المحتجزين لدى حركة حماس، في مقابل مئة وخمسين فلسطينيا من نساء وأطفال في السجون الاسرائيلية على ألا تتعدى الأعمار في التبادل التسع عشرة سنة..الهدنة التي كان يفترض ان تبدأ صباح اليوم ارجئت الى الجمعة وزارة خارجية قطر اعلنت رسميا بدء سريان الهدنة غدا الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي على ان يليها تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين نحو الساعة 4 عصرا. بالتوازي وفيما اعلن عضو الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر أرييه درعي أنهم مستعدون لزيادة مدة الهدنة إلى عشرة أيام أشار بنيامين نتانياهو الى أن الأعمال الحربية لقوات الاحتلال الاسرائيلي لن تتوقفونعى نتنياهو اي أمل بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وبين إسرائيل والدول العربية، إن لم نستأصل حماس.

وفي الساعات الماضية أفلتت قوات الاحتلال الاسرائيلي مزيدا من جنون غاراتها الجوية والصاروخية والمدفعية على الجنوب اللبناني الحدودي حيث ارتقت ليل أمس كوكبة من شهداء المقاومة وبينهم إبن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي استقبل جثمان الشهيد عباس الملقب سراج بالقول: لقد كنت أسرع مني ،في الوصول الى الشهادة. وفي خضم هذه التطورات الصاخبة لفت موقف أعلنته كتلة الوفاء للمقاومة ضمن بيانها وتدعو فيه إلى "وجوب الإسراع في ملء الشغور الرئاسي وتدارك الشغور المرتقب في موقع قيادة الجيش، واعتماد الآلية الأنسب قانونا وواقعا لتقرير العمل بموجبها مشيرة إلى أنها منفتحة للتوافق على أي من الخيارات المتاحة. ومن معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في دورته الخامسة والستين اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اصرار اللبنانيين على النضال لتبقى بيروت عاصمة للثقافة والفكر والكلمة الحرة، لافتا الى ما يجسده هذا الحدث من مقاومة ثقافية، لكل الارهاب الذي يمثله العدو الاسرائيلي.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"



في الوقت الفاصل عن الساعة الصفر لبدء تنفيذ اتفاق التبادل في غزة أمعن العدو الاسرائيلي في عدوانيته من القطاع الى الجنوب اللبناني. في الجنوب وسع جيش العدو رقعة اعتداءاته التي كان لها بالمرصاد مقاومون ارتقت منهم دفعة جديدة على لائحة الشهادة اسماء بينها عباس محمد رعد نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الذي استقبل فلذة كبده على درجة عالية من التماسك والوفاء للمقاومة.وقد أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا برئيس كتلة الوفاء للمقاومة قدم فيه لاالتعازي باستشهاد نجله.

وقبل أن يوارى الشهيد ورفاقه في الثرى ردت المقاومة على الاعتداءات الاسرائيلية بسلسلة هجمات صاروخية بلغ عددها أحد عشر خلال نحو ساعتين. وكان بين هذه الهجمات إطلاق ثمانية وأربعين صاروخ كاتيوشا على قاعدة زيتيم قرب مدينة صفد وحدها. وبحسب وسائل اعلام العدو فإن ما قامت به المقاومة اليوم هو أكثر صليات صواريخ كثافة منذ بدء المواجهات في الثامن من تشرين الأول. على ايقاع ما يجري من غزة إلى جنوب لبنان كانت زيارة لوفد من المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الى بكركي وصفها البطريرك الماروني بأنها عزيزة على قلبه مقدما التعازي بكل الشهداء. وعرض الشيخ علي الخطيب على البطريرك بشارة الراعي عقد قمة روحية في مقر المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في الحازمية.

وفي لبنان تابع وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان لقاءاته وآخرها لقاء مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. وبعد لبنان يتوقع ان يزور الوزير الايراني قطر. في قطاع غزة العدوان الاسرائيلي على همجيته فيما سيبدأ تطبيق إتفاق الهدنة والتبادل السابعة من صباح يوم الجمعة وفق ما أكدت كل من الخارجية القطرية وحركة حماس على حد سواء.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ام تي في"



هدنة غزة أجلت الى الغد، فيما جبهة الجنوب غير محكومة بأي هدنة. فاغتيال ستة عناصر من حزب الله دفع الموقف جنوبيا نحو التصعيد، خصوصا ان من بين المستهدفين نجل النائب محمد رعد. هكذا نفذ حزب الله سلسلة عمليات ردت عليها اسرائيل باطلاق عدد من القذائف والصواريخ. توازيا، كان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يستقبل وزير الخارجية الايرانية، قبل ان يغادر الاخير بيروت متوجها الى الدوحة.

سياسيا، تطوران طبعا اليوم: الاول الزيارة التي قام بها وفد من المجلس الشيعي الاعلى الى بكركي، حيث التقى البطريرك الراعي، وكان اتفاق على عقد قمة روحية لتوحيد الموقف اللبناني مما يحصل. اما التطور الثاني فيتعلق بكشف السفير الفرنسي في لبنان عن زيارة رابعة ينوي الموفد الفرنسي جان ايف لودريان القيام بها الى لبنان. فهل من نية لتحريك الوضع الرئاسي المجمد منذ اكثر من عام، ام ان الزيارة استطلاعية لا اكثر ولا اقل؟.









مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



لاكثر من خمسة وأربعين يوما، والتواصل استثنائي بين الارض والسماء، فتحت الجنان للاصفياء، وملائكة السماء تصطحب ملائكة من الارض في العروج الى الملكوت الاعلى، أوسمة علقت على أكتاف ثلة من الابرار، ثمانون قمرا أو أكثر نودي باسمائهم في الجنان، بعد أن قرئ في صحائف أعمالهم أنهم شهداء، وبعد أن نظر الى قلوب آبائهم وامهاتهم انهم لائقون بالانضام الى قافلة عوائل الشهداء.



فاللقب رباني يخص الله به من يشاء، وشاء أن يمنحه بالامس لمن امتحنه, فنال علامة الامتياز في الصدق والاخلاص والوفاء. لمن لا يكترث لمناصب أهل الدنيا، ولا يوفر أولاده اذا احتد النزال في ساحات الجهاد، فكان الانتقاء لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي زف نجله عباس شهيدا على طريق القدس بابتسامة المستبشر المطمئن.



بيض الله وجهه كما بيض وجوه كل أهالي الشهداء قال الحاج أبو حسن الذي سجل عتبا وحيدا على الشهيد عباس "لقد كان أشطر مني، وكان أسرع مني في مضمار السباق الى الشهادة".



سجل الحاج ابو حسن اسمه على السجل الخالد لعوائل الشهداء، وأضاءه بسراج ، فيما كان رفاق الشهيد عباس يسجلون مستوى قياسيا من الهجمات على مواقع الاحتلال على طول الحدود الجنوبية، فالكاتيوشا وصل بالعشرات الى مدينة صفد، ولاحقت الصواريخ الموجهة جنود الاحتلال في كل جحورهم ، فدمرت منازل على رؤوس الجنود.



وفيما كان طوفان عمليات المقاومة الاسلامية يغرق مواقع الاحتلال وتجمعات جنوده ، بدأت عاصفة من الانتقادات في الداخل الصهيوني بسبب اتفاق الهدنة.



فقد اعتبرتها أوساط صهيونية اقرارا صريحا بان تل ابيب لم تحقق أي هدف من العملية البرية، وأنها اولى اشارات الانتصار للمقاومة الفلسطينية ، وبحسب هؤلاء، فان الحكومة الاسرائيلية اضطرت للتحاور مع المقاومة بعدما فشلت في ضغطها العسكري الذي تمثل بقتل أكثر من خمسة عشر الف فلسطيني، والتدمير الهائل في قطاع غزة.









مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"



بمزيد من العزم على مواجهة الاحتلال، شيعت المقاومة نجل رئيس كتلتها النيابية الذي استشهد في بيت ياحون مع رفاقه امس، في ذكرى استقلال لبنان، مؤكدة على لسان رئيس هيئتها التنفيذية السيد هاشم صفي الدين أنها باقية في ميادين القتال والدفاع عن الوطن والمظلومين، ولا مظلومية في عصرنا الحاضر توازي مظلومية اهل غزة، كما قال خلال التشييع، مشددا على ان الدماء التي تسكب في لبنان تؤكد ان المقاومة من لبنان الى فلسطين الى اليمن والعراق وكل المواقع، قوية لا تقهر ولا تسحق ولا يمكن لاحد ان يهزمها، فحينما يلجأ بنيامين نتنياهو الى صفقة، هذا يعني انه عاجز عن الوصول الى تحرير الاسرى بالقوة كما كان يدعي، وعن القضاء على حماس كما كان يزعم.

وبين اللمسات الاخيرة على هدنة غزة التي تسري اعتبارا من الغد واستشهاد نجل النائب محمد رعد، مشهدان متناقضان: اول يؤشر الى ثغرة في جدار الحرب السميك في القطاع بفعل العدوانية الاسرائيلية المتجاوزة لكل الحدود، وثان الى احتمالات تصعيدية خطيرة لا تزال تلوح في الافق على رغم المساعي المبذولة لتجنيب لبنان المواجهة الشاملة، وقد برزت في هذا الاطار اليوم معطيات كشفها مصدر مطلع على أجواء حزب الله عبر الأوتيفي، عن ان كل العمليات المكثفة التي شهدتها الساعات الاخيرة، ليس الرد على اعتداء الامس، بل تمهيد للرد.

وفي غضون ذلك، يتمدد الشغور في مختلف مؤسسات الدولة، حيث بات يحوم حول قيادة الجيش بفعل منطق النكايات السياسية والاصرار على ضرب القانون وتجاوز المنطق والاعراف.









مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"



في اليوم التاسع والأربعين على حرب غزة، غدا الجمعة، يبدأ سريان الهدنة وتبادل دفعة أولى من الأسرى.



كل المؤشرات تدل على أن الإتفاق أنجز وأن الإتصالات الأميركية القطرية المصرية نجحت في تذليل ما تبقى من عقبات،تضاف إليها الحركة الإيرانية بشخص وزير الخارجية الذي أنهى زيارته لبيروت وتوجه إلى قطر حيث التقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية.

ماذا عن جبهة جنوب لبنان؟



جبهة غزة وجبهة جنوب لبنان، بدتا متلازمتين، ما يعني أن سريان هدنة غزة من شأنه أن ينسحب هدنة على جنوب لبنان،هذا ما تقاطعت عنده المعطيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة،فالتصعيد الذي شهده الجنوب الليل الفائت والذي أدى إلى استشهاد كوادر من حزب الله،بقي الرد عليه بحجم التصعيد في حد ذاته،ولم يتطور إلى ما هو أكثرمن ذلك.



الأنظار إذا إلى تنفيذ المرحلة الأولى،وبناء على إنجازها يبدأ العمل على المرحلة الثانية ، فهل تكون أكثر من هدنة؟ وماذا سيكون عليه موقف رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي كرر أكثر من مرة أن هدفه اقتلاع حماس من غزة ، فكيف سيحقق ذلك في ظل بدء سريان الهدنة؟ وما هو الثمن الذي يدفعه؟



البداية من اتفاق الهدنة وملف تبادل الدفعة الاولى من الأسرى بين إسرائيل وحماس.

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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



رأس رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اليوم جلسة من جمر تشرين وتلا بيانا ختاميا ببسمة وتحية وبعد.. فقبض على حزنه, إنه محمد رعد. وارى "عاقد الحاجبين" دمعته خلف ابتسامته ومن انطفاء "سراج" عمره على جريمة اغتيال طالت نجله وخمسة من رفاقه جير رعد الشهادة إلى كل أولياء الدم.



وقال: "بيض الله وجهه كما بيض وجوه كل عوائل الشهداء". لا كلام يعلو كلام "بي" الشهيد الذي مع نواب الوفاء يقدمون ابناءهم كاقتراحات قوانين وطنية ويزرعونهم حراسا على قرى ومصابيح البيوت ومن بيت ياحون حيث جرى اغتيال المجموعة أطلقت المقاومة معادلة البيت مقابل البيت فاستهدفت منزلا في مستعمرة المنارة تحصن فيه أربعة جنود إسرائيليين ما أدى إلى مقتلهم وتدمير المنزل فوق رؤسهم من ضمن ثلاثة وعشرين موقعا في جولة هي الأكبر والأعنف منذ الثامن من أكتوبر الفائت...



وأمام تصعيد القوة النارية تفلتت اسرائيل من قواعدها فردت باستهداف العمق الجنوبي وأدخلت قرى جنوبية جديدة بمدنييها الى دائرة النار.



وهذه الدائرة الملتهبة عند الجبهة الشمالية قابله تصعيد في العمليات العسكرية ضد قطاع غزة ودخل جيش الاحتلال في سباق مع الوقت لقضم أمتار زائدة على الكيلومترات القليلة التي توغل فيها من دون السيطرة عليها وبسياسة التدمير الممنهج وتسطيح الأرض وإخلاء المستشفيات واعتقال الأطباء يحاول الاحتلال ترسيم خطوط تماس عند خواصر القطاع الشمالية والجنوبية مرورا بأطراف الوسط...



ووسط مقاومة شرسة تخرج لجنود الاحتلال من حيث لا يحتسبون وتلصق القذائف بأبواب آلياته وتدمرها عن قرب. وفي فاصل بين نارين وعلى توقيت صباح غزة أعلنت وزارة الخارجية في قطر بمؤتمر صحفي أن الهدنة ستبدأ السابعة من صباح غد وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر اليوم نفسه وتضم الدفعة الأولى ثلاثة عشر اسيرا من النساء والأطفال على أن يتم الإفراج عن خمسين من الأسرى مقسمين على أربعة أيام وبالتزامن مع سريان الهدنة سيجري إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح كجزء أساسي من الصفقة على أن تكون الهدنة الأولى بداية لهدن متتالية تفتح بابا أكثر عمقا لوقف شامل لإطلاق النار...



وفي بيان لها أوضحت كتائب القسام أنها ومعها فصائل المقاومة تلتزم طوال فترة التهدئة بوقف جميع الأعمال العسكرية وكذلك العدو الصهيوني.



ولفتت إلى أن بنود الهدنة تنص أيضا على توقف تحليق الطيران المعادي بشكل كامل.



وفي إطلالته بالصوت والصورة قبل تفعيل الهدنة قدم أبو عبيدة جردة الميدان ومعها الفاتورة لحكومة الاحتلال فقدر خسائره بثلاثمئة وخمس وثلاثين آلية عسكرية أما خسائره البشرية فلها فاتورتها الخاصة التي لم تبدأ بعد لم يفت أبو عبيدة أن يوجه التحية لليمن والعراق ولبنان.



وطالب الشباب الأردني بأن يكون محرك الثورة ودعا إلى تصعيد المواجهة في الضفة ومستعينا بسورة "الشرح" قال لأهل غزة إن مع العسر يسرا. والشرح يطول...



وباليسر من خلف الزنازين، ستشرق شمس اسيرات معتقلات تختزن كل منهن حكاية وراء سنوات الظلم.اسيرات بعضهن فقدن ملامحهن لكنهن احتفظن بكل مشاعر الدنيا لضمها غدا في لقاء الأحبة. سيطلعن على الحرية من فوق طوفان بدأ في تشرين.. وسلم رايته لتشرين الآخر الهدنة ومفاعيلها في غزة فماذا عن لبنان؟



وفقا لرئيس مجلس النواب نبيه بري: شو بصير بغزة بصير بلبنان، وإذا حصل إخلال هناك سيحصل إخلال هنا وكشف بري للجديد أنه بصدد الدعوة الى جلسة تشريعية في مجلس النواب في النصف الأول من الشهر المقبل.