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لبنان

اسرائيل تستهدف البلدات الحدودية الجنوبية مساء

Lebanon 24
23-11-2023 | 15:03
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نفذ الطيران الحربي المعادي غارة جوية استهدفت اطراف بلدة مروحين وأخرى نفذها الطيران المروحي إستهدفت اطراف شيحين. 
 
وكذلك دوى انفجاران في أجواء القطاع الشرقي سببهما العدو الاسرائيلي، بعدما شن غارتين الاولى على بلدة العديسة مستهدفا أحد المنازل، واخرى على خراج بلدة رب ثلاثين.
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كما استهدفت غارة اسرائيلية المنطقة بين راميا وعيتا الشعب.
 
 
ونفد الطيران المعادي ايضا غارة جويةعلى وادي بلدة ‎شبعا. 
 
وبنتيحة الاستهداف المعادي لحقت بممتلكات المواطنين جراء الغارة الجوية التي إستهدفت حرجاً قريبا من المنازل في بلدة العديسة بعض الأضرار. 
 
 
 
 
 
 
 
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